Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте 2 июля

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боестолкновений с оккупационными войсками. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую бомбу, совершил 323 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Какова ситуация на Слобожанском и Курском направлениях: смотрите на карте

За прошедшие сутки россияне 16 раз атаковали на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Зеленого, Мелового, Каменки, Глубокого и в сторону Амбарного.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка, Сеньковка, Голубовка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Новоосинового.

Враг атакует на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении россияне атаковали 18 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодези, Нововодяное, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.

Оккупанты активизировались на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении враг восемь раз шел на позиции наших подразделений в районе Белогоровки и в сторону Григоровки и Выемки.

Россияне пытались прорваться на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил две атаки вблизи Леонидовки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лысовка, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.

Больше всего атак враг совершил на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов в районах Перестройка, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополь.

Оккупанты давят на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили три напрасные атаки на позиции наших защитников.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчерашний день боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.