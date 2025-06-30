Телеграм-каналы писали о минимум 6 ударах по объектам в этом районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

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Россияне получили удары по военным складам на Курщине

Телеграмм-каналы сообщали о по меньшей мере 6 взрывах в районе железнодорожной станции "Льгов-2" в Курской области России. Позже различные источники уточнили, что под ударами, вероятно, военные склады российской армии в районе железнодорожной станции.

Возле станции "Льгов-2" в Курской области раздавались взрывы: смотрите видео

В Курской области было громко: смотрите видео

Напомним, российский Брянск оказался под атакой БпЛА. В нескольких многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады, а также изуродованы припаркованные рядом автомобили.

Но губернатор Брянской области Александр Богомаз уверяет, что якобы все беспилотники были "успешно сбиты". Если уж так, то вполне вероятно, что российская ПВО сбила их без учета того, куда они упадут.