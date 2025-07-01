По состоянию на утро 1 июля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 020 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 1 июля 2025 года
- Личного состава – около 1 020 980 (+970),
- танков – 10983 (+3),
- боевых бронированных машин – 22928 (+6),
- артиллерийских систем – 29754 (+36),
- РСЗВ – 1427 (+0),
- средств ПВО – 1190 (+0),
- самолетов – 420 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42940 (+144),
- крылатых ракет – 3436 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 53696 (+103),
- специальной техники – 3921 (+0).
Потери врага на 1 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ