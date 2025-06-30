Атаковали колонну артиллерией, дронами, а также кассетными боеприпасами. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что именно определило успех такой операции.

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Как СОУ эффектно уничтожают российские колонны

Так называемые российские "военкоры" на днях пожаловались, что на Константиновском направлении, недалеко от населенного пункта Александро-Калиново, потеряли две механизированные колонны.

Уже позже в Силах обороны без привязки к месту сообщили, что обнаружили одну колонну оккупантов и "обработали" ее артиллерией. Когда же россияне начали разбегаться – дело довершили кассетными снарядами.

У нас очень хорошая оптика, дальность и прицеливание аэроразведки. Вероятно, наши партнеры дали нам достаточное количество БпЛА, которые хорошо разведывают все. Они работают сразу на два направления: для наведения, контроля и коррекции ударов артиллерии, а также для работы ударных дронов,

– отметил Роман Свитан.

Подобную тактику используют на разных участках фронта и именно она работает безотказно: артиллерия обездвиживает определенное количество техники, а все, что осталось – добивают ударные беспилотники.

Большей эффективности можно достичь, ударив по первой и последней машине. Тогда колонна останавливается и завершить успешно дело можно легче.

Уничтожение российской колонны / Дивизион "Тиваз" (Внимание 18+! В видео могут быть чувствительные кадры!)

Заметим, недавно бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Шаманбат" устроили засаду на российскую мотогруппу. Произошло это именно тогда, когда оккупанты отправлялись в очередной штурм. Спецназовцы ликвидировали "гонщиков". Часть россиян, выживших, упав с мотоциклов, удалось взять в плен.