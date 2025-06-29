У ГУР показали эксклюзивное видео, как удалось "выкосить" вражескую мотогруппу, передает 24 Канал.

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Бойцы взяли в плен часть российских штурмовиков

Засаду на российских захватчиков устроили воины спецподразделения ГУР МО Украины "Шаманбат".

Оккупанты как раз двигались на мотоциклах на штурм.

Часть из них погибла. Также благодаря действиям наших военных, некоторых россиян удалось взять в плен.

Засада на оккупантов: смотрите видео

Спецназовцы украинской военной разведки ликвидировали "гонщиков". Часть оккупантов, которая по дороге попадала с мотоциклов, взяли в плен,

– рассказали в ГУР.

Там добавили, что российские мотобайки в бою не пострадали и остались на ходу.

Напомним, что за минувшие сутки, 28 июня, украинские защитники ликвидировали еще 1220 оккупантов. Общие потери личного состава России с начала полномасштабного вторжения в Украину уже превысили 1 018 940 человек.