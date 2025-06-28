Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на подсчеты российской службы BBC и команды волонтеров, использовавших открытые источники.

Смотрите также Из-за потерь на фронте Россия вынуждена восстанавливать последние запасы бронетехники СССР, – ISW

Потери России в войне с Украиной

Сейчас известно о 115 857 погибших российских военнослужащих, чьи имена установили. Впрочем, реальные потери могут быть гораздо выше.

Специалисты предполагают, что анализ российских кладбищ, военных мемориалов и некрологов, которые изучают издания и волонтеры, может охватывать от 45% до 65% от реального количества погибших.

Журналисты отметили, что наибольшие потери именно среди добровольцев. Такая тенденция остается с 2024 года, ведь набор добровольцев является основным способом пополнения рядов российских военных на так называемое "сво".

За последние два года во время полномасштабного вторжения в Украину погибло по меньшей мере 240 18-летних российских солдат,

– пишут в российской службе.

Один из самых молодых погибших контрактников – Даниил Чистяков из Смоленска, который находился на фронте всего несколько дней. На момент гибели ему было всего 18 лет, 1 месяц и 27 дней.

В службе напомнили, что в 2023 году в России приняли закон, разрешивший совершеннолетним выпускникам школ подписывать договор о контрактной службе в армии. До вступления в силу этого закона одним из требований для поступления на военную службу по контракту было наличие высшего или среднего профессионального образования.