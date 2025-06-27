Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Аналитики изучали выводы OSINT-аналитиков, которые показывали оборудование на российских базах.

Смотрите также В Украине исследовали новую версию Shahed-136 с искусственным интеллектом: что известно о БПЛА

Россия активно восстанавливает старую технику для привлечения в войне

Спутниковые снимки были сделаны над российскими бронетанковыми ремонтными заводами (БТРЗ), где оккупанты ремонтируют поврежденную бронетехнику и восстанавливают советскую "законсервированную" технику. Однако старое вооружение, вероятно, имеет не настолько хорошее состояние, чтобы немедленно начать выполнять задачи на фронте.

Так 81-й БТРЗ в Армавире, расположенный в Краснодарском крае, по данным аналитиков, ежегодно может восстанавливать восстанавливает до 200 старых бронетранспортеров с 2023 года. Этот завод является одним из тех, где ремонтируют и модернизируют БТР-70/80 со складов и, вероятно, ремонтируют поврежденные БТР с поля боя.

Другой завод – 144-й БТРЗ в Екатеринбурге – единственный в России, где есть возможность восстанавливать старые боевые машины десанта и ремонтировать БМП-2 и БМД-2. Ежегодно там восстанавливается от 100 до 150 БМД-2 БМД и БТР-Д.

Арзамасский машиностроительный завод в Нижегородской области, за год может производить 500 бронетранспортеров БТР-82. Однако в последнее время вооружения на заводе стало больше. Аналитики предполагают, что Россия могла либо увеличить объемы производства, или начать на этом заводе ремонтировать поврежденные БТР.

По данным OSINT-аналитиков, производством и восстановлением боевых машин десанта Россия занимается и на Курганмашзаводе в Курганской области. Там специалисты за год производят от 100 до 120 БМД-4М, примерно 360 БМП-3 и от 20 до 30 БТР-МДМ.

Спутниковые снимки показывают накопление российской бронетехники на БТРЗ / Фото с Х Jompy

Институт изучения войны говорит, что Россия с начала полномасштабной войны использовала запасы бронетехники советских времен, чтобы компенсировать высокие потери на фронте. Однако со временем этот ресурс становится менее доступным.

Из-за проблем с изготовлением и восстановлением бронетехники, а также ее существенными потерями в 2023 и 2024 годах россияне на передовой должны чаще использовать мотоциклы и багги. Интересно, что в Британском международном институте стратегических исследований (IISS) посчитали, что за 2024 год российская армия потеряла более 3700 БМП и БТР.