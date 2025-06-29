У ГУР показали ексклюзивне відео, як вдалося "викосити" ворожу мотогрупу, передає 24 Канал.

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Бійці взяли у полон частину російських штурмовиків

Засідку на російських загарбників влаштували воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Шаманбат".

Окупанти якраз рухалися мотоциклами на штурм.

Частина із них загинула. Також завдяки діям наших військових, декотрих росіян вдалося взяти у полон.

Засідка на окупантів: дивіться відео

Спецпризначенці української воєнної розвідки ліквідували "гонщиків". Частину окупантів, яка по дорозі попадала з мотоциклів, взяли в полон,

– розповіли у ГУР.

Там додали, що російські мотобайки в бою не постраждали та залишилися на ходу.

Нагадаємо, що за минулу добу, 28 червня, українські захисники ліквідували ще 1220 окупантів. Загальні втрати особового складу Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже перевищили 1 018 940 осіб.