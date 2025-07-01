Станом на ранок 1 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 020 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 1 липня 2025 року

Особового складу – близько 1 020 980 (+970),

танків – 10983 (+3),

бойових броньованих машин – 22928 (+6),

артилерійських систем – 29754 (+36),

РСЗВ – 1427 (+0),

засобів ППО – 1190 (+0),

літаків – 420 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42940 (+144),

крилатих ракет – 3436 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 53696 (+103),

спеціальної техніки – 3921 (+0).

Втрати ворога на 1 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ