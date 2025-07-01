Станом на ранок 1 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 020 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 1 липня 2025 року
- Особового складу – близько 1 020 980 (+970),
- танків – 10983 (+3),
- бойових броньованих машин – 22928 (+6),
- артилерійських систем – 29754 (+36),
- РСЗВ – 1427 (+0),
- засобів ППО – 1190 (+0),
- літаків – 420 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42940 (+144),
- крилатих ракет – 3436 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53696 (+103),
- спеціальної техніки – 3921 (+0).
Втрати ворога на 1 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ