Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За добу на передовій сталося 146 боєзіткнень.

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Як змінилася ситуація на фронті

Окупанти били по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирма ракетами та 79 керованими бомбами. Ворог здійснив 5304 обстріли та застосував 3776 дронів-камікадзе.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках було відбито 17 атак росіян. По району завдано 18 авіаційних ударів і 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із РСЗВ.

Окуповані населені пункти Північно–Слобожанського напрямку: карта фронту

На Південно–Слобожанському напрямку ворог намагався прорвати оборону 10 разів біля Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Довгенького та в бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку загарбники провели чотири атаки. Сили оборони змогли відбити штурмові дії поблизу Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку відбулося 19 атак ворога. Окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону біля Білогорівки, Колодязів, Нового Миру, Нововодяного, Рідкодуба, Торського та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки.

Ситуація на Лиманському напрямку: карта

На Сіверському напрямку українці зупинили чотири атаки противника у районах Григорівки та поблизу Званівки.

На Краматорському напрямку відбулося 6 атак окупантів у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак біля Торецька, Диліївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 41 штурм агресора у районах Русиного Яру, Разіного, Новоторецького, Мирного, Променя, Новосергіївки, Володимирівки, Миролюбівки, Мирнограда, Лисівки, Удачного, Муравки, Новопавлівки та Горіхового.

Бойові дії біля Покровська: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку окупанти атакували 21 раз біля Запоріжжя, Комара, Перебудови, Піддубного, Федорівки, Шевченка та Новополя.

На Гуляйпільському напрямку відбито дві ворожі атаки в напрямку Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбувся один штурм окупантів на позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

За добу Сили оборони вразили живу силу й техніку росіян. Ударів зазнали 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункту управління та дві артилерійські засоби противника. Втрати російських загарбників склали 970 осіб.