За сутки на передовой произошло 200 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Где происходили бои 12 июля?

За прошедшие сутки россияне нанесли по позициям Сил обороны и населенным пунктам один массированный ракетно-авиационный и 100 авиационных ударов. Также россияне совершили 5635 обстрелов и применили 3956 дронов-камикадзе.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 18 боестолкновений. Враг 21 раз ударил из авиации и совершил 323 обстрела, восемь из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском было 11 наступлений врага в районах Волчанска, Зеленого, Чугуновки и в направлении Липцов.

На Купянском направлении произошло 10 атак оккупантов. Россияне проводили штурмы вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз и пытался продвигаться в районах Грековки, Карповки, Нового Мира, Колодезей, Зеленой Долины, Торского, Дибровы и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Шандриголово и Дроновка.

Ситуация на Лиманском направлении: карта фронта

На Северском направлении украинские воины отбили 15 атак оккупантов. Враги пытались продвинуться в районах Григорьевки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений вблизи населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении произошло 12 вражеских атак вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка.

На Покровском направлении защитники остановили 61 штурмовое и наступательное действие россиян у населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Котлиное, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Ореховое и в направлениях Покровска, Молодецкого, Алексеевки и Муравки.

Боевые действия на Покровском направлении: показываем на карте

На Новопавловском направлении Силам обороны удалось отбить 12 атак противника в районах Дачного, Филиала, Мирного, Шевченко, Темировки, Зеленого Поля и в сторону населенного пункта Новопавловка.

Наступления оккупантов на Новопавловском направлении: карта

На Ореховском направлении россияне дважды атаковали украинские позиции в районе Каменского.

На Приднепровском направлении состоялось 9 наступательных действий агрессора в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

Воины ВСУ и других подразделений наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. За сутки удалось ударить по 10 районах сосредоточения личного состава и техники, двух артиллерийских средствах, одном пункта управления и одном командно-наблюдательный пункт россиян. Потери захватчиков составили 1240 человек и несколько десятков единиц техники и оружия.