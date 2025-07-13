Противник теряет важную технику и оружие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Сколько оккупантов погибли за сутки?

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

личного состава – около 1 033 930 (+1240) человек;

танков – 11 016 (+3);

боевых бронированных машин – 22 983 (+3);

артиллерийских систем – 30 243 (+49);

РСЗВ – 1 438 (+1);

средств ПВО – 1 194 (+1);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 45 511 (+263);

крылатых ракет – 3 491 (+32);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 54 923 (+101);

специальной техники – 3 929 (+0).

Статистика потерь врага на 13 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, по данным военных, по состоянию на начало июля против Украины воюет 700 тысяч россиян, однако украинские силы продолжают активно их ликвидировать. Александр Сырский отмечал, что количество россиян по всей 1200-километровой линии фронта ежемесячно увеличивается на 8 – 9 тысяч человек.