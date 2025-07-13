Противник втрачає важливу техніку та зброю. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Скільки окупантів загинули за добу?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:

особового складу – близько 1 033 930 (+1240) осіб;

танків – 11 016 (+3);

бойових броньованих машин – 22 983 (+3);

артилерійських систем – 30 243 (+49);

РСЗВ – 1 438 (+1);

засобів ППО – 1 194 (+1);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45 511 (+263);

крилатих ракет – 3 491 (+32);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 54 923 (+101);

спеціальної техніки – 3 929 (+0).

Статистика втрат ворога на 13 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, за даними військових, станом на початок липня проти України воює 700 тисяч росіян, проте українські сили продовжують активно їх ліквідовувати. Олександр Сирський зазначав, що кількість росіян по всій 1200-кілометровій лінії фронту щомісяця збільшується на 8 – 9 тисяч осіб.