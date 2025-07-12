Про це повідомила адміністрація Ботліхського району в Дагестані – звідки родом окупант. Про це інформує 24 Канал з посиланням на сторінки адміністрації району.

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Що відомо про чергового загиблого офіцера 155-ї бригади морської піхоти Росії?

Стало відомо про загибель у Курській області ще одиного офіцера 155-ї бригади морської піходи Росії. Згідно з повідомленням, Муртазалієв воював проти України ще з початку повномасштабного вторгнення, брав участь у бойових діях на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та в Запорізькій області, за що був відзначений державними нагородами.

Загибель офіцера зафіксована 2 липня у Курській області. Імовірно, він став жертвою удару українських сил оборони по командному пункту в селищі Коренево. Унаслідок цієї атаки загинули також начальник штабу бригади Леонід Башкардін, полковник Наріман Шихалієв, командир бригади Сергій Ільїн та генерал-майор Михайло Гудков – один із заступників головнокомандувача ВМФ Росії.