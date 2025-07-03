Він був у тому ж командному пункті у Коренево. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Курській області ліквідовано офіцера Нарімана Шіхалієва

Разом із заступником командувача Військово-морських сил РФ Михайлом Гудковим у Курській області ліквідовано також офіцера Нарімана Шіхалієва.

Він був капітаном 2 рангу та, ймовірно, перебував у тому є командному пункті у Коренево, по якому завдали удару.

Нагадаємо, у Росії офіційно визнали загибель заступника командувача військово-морського флоту генерал-майора Михайла Гудкова. Разом з ним знищено ще з десяток офіцерів Росії.

2 липня Сили оборони завдали удару по центру управлінняя окупантів у Коренево. Знищений Михайло Гудков був "героєм Росії" та воєнним злочинцем, що наказував страчувати українських полонених, також відомий своїм безжальним ставленням і до власних підлеглих.