Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес 46 авиационных ударов, сбросив 77 управляемых бомб.

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Какова ситуация на линии соприкосновения?

Кроме того, россияне привлекли для поражения 1 054 дроны-камикадзе и осуществили 4 239 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 13 боестолкновений с захватчиками. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, совершил 293 обстрелы, в том числе 6 – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал 4 раза в районах Волчанска и Зеленого.

На Купянском направлении агрессор пытался идти вперед на наши позиции 7 раз вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

На Лиманском направлении защитники отбили 20 российских атак в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Белогоровки. Еще 5 атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили 3 атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Серебрянки и Выемки, еще 2 боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении защитники остановили 4 штурма. Враг атаковал в районе Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении продолжаются бои в 2 локациях. Наши войска 10 вражеских атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении агрессор 68 раз атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Проминь, Возрождение, Шевченко, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Защитники отбили все атаки.

По предварительным подсчетам, на Покровском направлении оккупанты потеряли 218 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили 2 автомобиля, 3 мотоцикла, 16 дронов, 5 антенн БпЛА, артиллерийское средство, пункт управления БпЛА и укрытия. Также поразили 2 автомобиля, мотоцикл, 4 пушки и 11 укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении защитники отбили 11 вражеских атак вблизи населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ровнополь и Вильне Поле. До сих пор продолжаются 7 боестолкновений.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили 2 попытки захватчиков продвинуться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил 7 неудачных попыток продвинуться вперед к позициям украинских подразделений.

Напомним, за минувшие сутки, 12 июля, защитники ликвидировали еще 1 240 оккупантов. Теперь общие потери среди личного состава вражеского войска с начала полномасштабного вторжения составляют около 1 033 930 человек.