Лише за минулу добу їм вдалося ліквідувати 1130 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні з Україною 14 липня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян сягають:

  • особового складу – близько 1 035 060 (+1130);
  • танків – 11 019 (+3);
  • бойових броньованих машин – 22 987 (+4);
  • артилерійських систем – 30 294 (+51);
  • РСЗВ – 1 438 (+0);
  • засобів ППО – 1 194 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45 635 (+124);
  • крилатих ракет – 3 491 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 025 (+102);
  • спеціальної техніки – 3 932 (+3).

Втрати Росії у війні з Україною на 14 липня
Втрати Росії у війні з Україною на 14 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ