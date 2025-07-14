Лише за минулу добу їм вдалося ліквідувати 1130 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії у війні з Україною 14 липня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян сягають:
- особового складу – близько 1 035 060 (+1130);
- танків – 11 019 (+3);
- бойових броньованих машин – 22 987 (+4);
- артилерійських систем – 30 294 (+51);
- РСЗВ – 1 438 (+0);
- засобів ППО – 1 194 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45 635 (+124);
- крилатих ракет – 3 491 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 025 (+102);
- спеціальної техніки – 3 932 (+3).
Втрати Росії у війні з Україною на 14 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ