Лише протягом минулої доби на фронті відбулося 212 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті 14 липня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 15 атак росіян. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 22 керовані авіаційні бомби та здійснив 340 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Мілове, Строївка, Вовчанськ та Зелене.

Росіяни атакують поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку окупанти атакували сім разів. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку відбулося 28 атак. Росіяни намагалися просунутися в районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій російських військ у районах Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Часового Яру та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували в районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

Окупанти атакують в районі Торецька: ситуація на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 наступальних дії російської армії у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка, Зелений Кут та Олексіївка.

Російська армія наступає на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 27 спроб прорвати оборонні рубежі українських військ в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби не зафіксовано бойових зіткнень.

На Оріхівському напрямку росіяни двічі проводили наступальні дії та намагалися просуватись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб росіян просунутися вперед.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

У Генштабі зазначають, що наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських загарбників.

Окрім цього, українські воїни знешкодили три танки, чотири бойових броньованих машини, 51 артилерійську систему, 124 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 102 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної російської техніки.