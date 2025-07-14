Про це розповів офіцер 210 окремого штурмового полку Максим Прудеус, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Яка ситуація на Покровському напрямку?

Український захисник наголосив, що Покровський напрямок можна назвати дуже складним.

Ворог там активізується та накопичує по 400 – 500 осіб і штурмує без важкої техніки. Намагається шукати слабкі місця в нашій обороні, намагається їх прорвати,

– розповів військовослужбовець.

Також зазначив, що іноді російським ДРГ вдається зайти на територію, яку контролюють Сили оборони. Утім, наші захисники одразу знищують загарбників.

Єдине, чого ворогу вдається досягти, це збільшення сірої зони. Але якихось значних здобутків, ворог не має,

– підкреслив Максим Прудеус.

Військовослужбовець розповів, що ворожі диверсійні групи кілька разів заходили на територію Дніпропетровської області. Однак усі вони були знищені.

"Дійсно були диверсійні розвідувальні групи, які туди заходили, але Сили оборони дуже швидко їх знищили", – наголосив захисник.

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 14 липня від початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 26 атак на позиції наших воїнів. Стримуючи натиск агресора, українські захисники відбили вже 24 атаки загарбників, ще 2 боєзіткнення досі тривають.