Пояснив ситуацію на Дніпропетровщині речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи є ворог на Дніпропетровщині?

Пропагандистські заяви про присутність армії Росії у Дніпропетровській області не відповідають дійсності. За словами Трегубова, вже понад три тижні російська сторона публікує фейки про нібито контроль над територіями області. Однак ворога в регіоні немає.

Бої наблизились до адміністративного кордону, це правда. До окремих населених пунктів, які розташовані поблизу Дніпропетровщини, однак точаться на території Донеччини,

– наголосив Трегубов.

На питання журналістки щодо діяльності диверсійних груп у цьому регіоні, військовий визнав, що теоретично вони можуть проникати на будь-яку територію України.

Точної інформації про присутність диверсантів у населених пунктах Дніпропетровщини наразі в ОСУВ "Хортиця" немає.

До слова, Кирило Буданов заявив, що російські війська мають намір просунутися на 10 кілометрів у глиб Дніпропетровської області, аби сформувати так звану буферну зону. Водночас він наголосив, що їхні плани захопити всю Донецьку область до кінця року є малоймовірними.