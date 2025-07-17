Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив у етері Суспільного, що ворог особливо активний на цьому напрямку, передає 24 Канал.

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Що відомо про штурми під Куп'янськом?

Село Амбарне в Куп'янському районі Харківської області продовжує залишатися під контролем Збройних сил України. Водночас окупанти регулярно штурмують населений пункт.

На Куп'янському напрямку у росіян була велика мета – вийти безпосередньо до Куп'янська, він їм досі болить, як місто, що вони мали під контролем, але звідки втекли,

– розповів Трегубов.

За даними угрупування, загарбники впродовж року намагаються закріпитися за річкою Оскол, проте станом на зараз до самого міста дістатися їм не вдалося.

Як повідомив речник Трегубов, в районі Вовчанська, що на Південно-Слобожанському напрямку, окупанти теж чинять тиск, але без помітних успіхів. Там вони ведуть активні дії в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Липців та сусідніх населених пунктів.

"Росіяни по всій лінії розмежування кидають все, що у них є, в сподіванні до осені досягти хоч якихось результатів", – резюмував він.

До слова, за минулу добу, 16 липня, на фронті відбулось 160 боєзіткнень. Вже довгий час найскладніша ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках.