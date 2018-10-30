Буде поруч: Порошенко відвідає Париж в день, коли там зустрічатимуться Трамп і Путін

Президент України Петро Порошенко 11 листопада відвідає французьку столицю. Там він візьме участь у святкуванні сторіччя закінчення Першої Світової війни, на яке його запросив Еммануель Макрон.

Про візит Порошенка до Франції сповістив державний секретар при Міністрі Європи і закордонних справ Франції Жан-Батист Лемуан, інформує "Інтерфакс".

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11 листопада в Парижі з візитом перебуватиме президент Порошенко у відповідь на запрошення свого французького колеги взяти участь в святкуванні 100-річчя кінця Першої Світової війни,

– повідомив він.

За словами Лемуана, за день до цього, 10 листопада, у Парижі пройде бізнес-форум.

Графік зустрічей Порошенка у Парижі поки невідомий.

Додамо, що у Парижі 11 листопада відбудеться зустріч Трампа з Путіним. Її узгодили під час візиту радника американського президента Джона Болтона до Москви.