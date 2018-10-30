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      В Адміністрації Порошенка повідомили, про що він розмовлятиме з Меркель

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      Петро Порошенко й Ангела Меркель
      Петро Порошенко й Ангела Меркель / gettyimages

      У четвер, 1 листопада, Ангела Меркель у Києві зустрінеться з Петром Порошенком.

      Про це повідомили у адміністрації глави держави.

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      Політичні лідери планують обговорити ситуацію на Донбасі, в окупованому Криму та в акваторії Азовського моря і Керченській протоці.

      Зазначається, що на зустрічі вони "скоординують подальші спільні кроки з метою забезпечення реалізації Мінських домовленостей та посилення міжнародної коаліції у рамках протидії триваючій російській агресії".

      Також Порошенко та Меркель обговорять питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС.

      У ході переговорів йтиметься про зміцнення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Німеччиною.

      Теги: Новини політики Петро Порошенко Ангела Меркель Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
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