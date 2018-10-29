Меркель більше не буде балотуватись у канцлери: з'явилась реакція Франції

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на рішення канцлера Німеччини Ангели Меркель не балотуватися на новий термін на посту голови уряду Німеччини. Лідер франції вважає таку позицію Меркель "дуже гідною".

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Макрон назвав таке рішення Меркель "дуже гідним" на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ефіопії Абіем Ахмедом Алі в Єлисейському палаці.

Це її рішення, і я вважаю, що воно заслуговує на повагу,

– сказав Макрон.

Французький лідер також зазначив, що Меркель на посаді канцлера Німеччини завжди управляла країною "з великою мужністю".

Нагадаємо, 29 жовтня Ангела Меркель сповістила, що не буде балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду. В уряді, зі свого боку запевнили, що в її планах залишається допрацювати канцлером до кінця терміну.