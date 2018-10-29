Меркель больше не будет баллотироваться в канцлеры: появилась реакция Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на решение канцлера Германии Ангелы Меркель не баллотироваться на новый срок на посту главы правительства Германии. Лидер франции считает такую позицию Меркель "очень достойной".

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Макрон назвал такое решение Меркель "очень достойным" на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али в Елисейском дворце.

Это ее решение, и я считаю, что оно заслуживает уважения,

– сказал Макрон.

Французский лидер также отметил, что Меркель на посту канцлера Германии всегда управляла страной "с большим мужеством".

Напомним, 29 октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончится ее полномочия главы правительства. В правительстве, со своей стороны, заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.