Керченська протока ризикує стати російською: Тука застеріг Україну

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука заявив, що розірвання Україною двосторонньої угоди з Росією щодо Азовського моря фактично зробить Керченську протоку російською.

Про це повідомляє "Громадське".

Заступник міністра зазначив, що розірвання угоди щодо Азовського моря означатиме, що відносини між Україною та Росією регулюватимуться міжнародним морським правом.

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Росія після анексії офіційно оголосила Крим своєю територією. Відповідно, якщо ми розірвемо угоду, що діє зараз, і перейдемо в міжнародну площину, то Росія оголосить 12-мильну і 24-мильну зону уздовж кримського узбережжя (внутрішніми водами – ред.). Таким чином, Керченська протока з обох сторін фактично перекрита цими російськими зонами,

– пояснив Тука.

Відповідно до двосторонньої угоди Росії і України, Азовське море і Керченська протока розділені навпіл. Заступник міністра сказав, що розірвання цієї угоди фактично означатиме повний контроль РФ над протокою.

"Зрозуміло, що ми не визнаємо анексію Криму. Але яким чином у подальшому ми можемо забезпечувати судноплавство? Використовуючи Військово-Морський флот, якого, вибачте, в нас поки що немає? Тому я абсолютно підтримую позицію Міністерства закордонних справ і вважаю недоцільним негайне розірвання цієї угоди", – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні.