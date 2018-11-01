Керченский пролив рискует стать российским: Тука предостерег Украину

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что разрыв Украиной двустороннего соглашения с Россией относительно Азовского моря фактически сделает Керченский пролив российским.

Об этом сообщает "Громадское".

Заместитель министра отметил, что расторжение соглашения относительно Азовского моря будет означать, что отношения между Украиной и Россией будут регулироваться международным морским правом.

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Россия после аннексии официально объявила Крым своей территорией. Соответственно, если мы расторгнем действующее сейчас соглашение и перейдем в международную плоскость, то Россия объявит 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья (внутренними водами – ред.). Таким образом, Керченский пролив с обеих сторон фактически перекрыт этими российскими зонами,

– пояснил Тука.

Согласно двустороннему соглашению России и Украины, Азовское море и Керченский пролив разделены пополам. Замминистра сказал, что расторжение этого соглашения фактически будет означать полный контроль РФ над проливом.

"Понятно, что мы не признаем аннексию Крыма. Но каким образом в дальнейшем мы можем обеспечивать судоходство? Используя Военно-Морской флот, которого, извините, у нас пока что нет? Поэтому я абсолютно поддерживаю позицию Министерства иностранных дел и считаю нецелесообразным немедленное расторжение этого соглашения", – сказал заместитель министра.

Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция также предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься состоянием дел в регионе.