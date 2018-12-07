Трамп решил, кого будет рекомендовать на должность генпрокурора США

7 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что будет рекомендовать на пост главы Департамента юстиции и генпрокурора по совместительству 68-летнего Уильяма Барра.

Об этом сообщило издание The Hill.

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Уильям Барр уже занимал должность генпрокурора США в администрации Джорджа Буша-старшего с 1991 по 1993 год.



Вильям Барр

В течение последних двух лет Барр согласен с некоторыми взглядами Трампа относительно расследования заговора с россиянами. Он интересовался, или группа следователей под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера не преследует политические цели.

Выступая перед журналистами в Белом Доме, президент США отметил, что по его мнению, Барр является уважаемым адвокатом и замечательным человеком.

Для того, что Уильяма окончательно утвердили его кандидатуру должен поддержать Сенат США. Хотя бывший генпрокурор и известная фигура в Вашингтоне, но его одобрение может пройти не так гладко.

Напомним, 7 ноября генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа заявление об отставке. Президент США объявил, что начальник аппарата Сешнс Мэтт Уитэкер будет назначен исполняющим обязанности генерального прокурора.