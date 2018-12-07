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      Трамп решил, кого будет рекомендовать на должность генпрокурора США

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото из открытых источников

      7 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что будет рекомендовать на пост главы Департамента юстиции и генпрокурора по совместительству 68-летнего Уильяма Барра.

      Об этом сообщило издание The Hill.

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      Уильям Барр уже занимал должность генпрокурора США в администрации Джорджа Буша-старшего с 1991 по 1993 год.

      Вільям Барр
      Вильям Барр

      В течение последних двух лет Барр согласен с некоторыми взглядами Трампа относительно расследования заговора с россиянами. Он интересовался, или группа следователей под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера не преследует политические цели.

      Выступая перед журналистами в Белом Доме, президент США отметил, что по его мнению, Барр является уважаемым адвокатом и замечательным человеком.

      Для того, что Уильяма окончательно утвердили его кандидатуру должен поддержать Сенат США. Хотя бывший генпрокурор и известная фигура в Вашингтоне, но его одобрение может пройти не так гладко.

      Напомним, 7 ноября генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа заявление об отставке. Президент США объявил, что начальник аппарата Сешнс Мэтт Уитэкер будет назначен исполняющим обязанности генерального прокурора.

      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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