Мадуро хочет вручить ультиматум поверенному в делах США в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил МИД вызвать временного поверенного в делах США Джимми Стори для вручения ему ультиматума.

Об этом сообщило издание Vaaju.

Читайте также: Госсекретарь США язвительно прокомментировал российские бомбардировщики в Венесуэле

Я поручил министру иностранных дел Хорхе Арреасе вызвать временного поверенного в делах США, мы передадим ему ультиматум. Никто не должен вмешиваться в дела Венесуэлы,

– заявил Мадуро.

Лидер Венесуэлы также обвинил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке плана по его свержению и убийству. По его словам, Болтон отвечает за план по реализации госпереворота для ввода переходного правительства при поддержке Колумбии, на территории которой якобы идет подготовка сил наемников и полувоенных образований. Президента Колумбии Ивана Дуке Мадуро назвал соучастником этого плана.