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      Мадуро хочет вручить ультиматум поверенному в делах США в Венесуэле

      26 Читати новину українською
      Николас Мадуро
      Николас Мадуро / Фото из открытых источников

      Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил МИД вызвать временного поверенного в делах США Джимми Стори для вручения ему ультиматума.

      Об этом сообщило издание Vaaju.

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      Я поручил министру иностранных дел Хорхе Арреасе вызвать временного поверенного в делах США, мы передадим ему ультиматум. Никто не должен вмешиваться в дела Венесуэлы,
      – заявил Мадуро.

      Лидер Венесуэлы также обвинил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке плана по его свержению и убийству. По его словам, Болтон отвечает за план по реализации госпереворота для ввода переходного правительства при поддержке Колумбии, на территории которой якобы идет подготовка сил наемников и полувоенных образований. Президента Колумбии Ивана Дуке Мадуро назвал соучастником этого плана.

      Теги: Новости США Колумбия Венесуэла Новости политики
      Источник: 24 Канал
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