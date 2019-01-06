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      Парламент Венесуэлы бросил вызов президенту Мадуро: у оппозиции – новый харизматичный лидер

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      Николас Мадуро
      Николас Мадуро / Фото из открытых источников

      Парламент Венесуэлы, который называется "Национальная ассамблея" и пока контролируемый оппозиционными к президенту-социалисту Николасу Мадуро силами, 5 января 2019 года назначил новым председателем 35-летнего Хуана Гуайдо. Это назначение – открытый вызов действующему руководителю страны, второй срок которого Ассамблея уже объявила нелегитимным.

      Об этом сообщили в Associated Press.

      Читайте также: Мадуро хочет вручить ультиматум поверенному в делах США в Венесуэле

      Хуан Гуайдо заменил на посту спикера парламента 74-летнего Омара Барбосу, который для Мадуро не был опасным. Во время речи после избрания новый лидер Ассамблеи вспомнил политиков – противников правительства Мадуро, которые были заключены, изгнаны или убиты, а также напомнил об отчаянии, которое охватило страну и заставило граждан бежать за границу в поисках работы. Николаса Мадуро Гуайдо прямо назвал диктатором, легитимность которого давно исчерпана.

      Гуайдо
      Новый лидер парламента Венесуэлы – 35-летний Хуан Гуайдо

      Примерно 20 иностранных дипломатов из США, Канады, Японии, Италии и Германии приняли участие в инаугурационной сессии Ассамблеи в знак солидарности.

      Национальная ассамблея должна вселить надежду в народ Венесуэлы на мирное, цветущее и демократическое будущее, даже несмотря на то, что коррумпированный и авторитарный режим Мадуро и его союзники пытаются лишить венесуэльцев этого права,
      говорится в заявлении Государственного департамента США.

      К слову, Хуан Гуайдо по образованию инженер, в масштабного политика вырос из студенческого крыла политической партии популярного оппозиционного лидера Венесуэлы Леопольдо Лопеса.

      Напомним, Николас Мадуро 10 января собирается официально вступить на пост президента Венесуэлы на второй шестилетний срок. Мировое сообщество досрочные выборы 8 мая 2018 года признало прошедшими с нарушениями и не соответствующими международным стандартам.

      Самого же Мадуро обвиняют в том, что он привел некогда богатую нефтяную страну к историческому, политическому и гуманитарному кризису. Показатель годовой инфляции в Венесуэле уже превысил миллион процентов.

      Теги: Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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