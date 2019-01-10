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      Мадуро принес присягу президента Венесуэлы: в США отказались признавать его легитимность

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      Николас Мадуро
      Николас Мадуро / Фото из открытых источников

      В Венесуэле состоялась церемония инаугурации Николаса Мадуро несмотря на непризнание законности его переизбрания на второй президентский срок как на международной арене, так и внутри страны.

      Об этом сообщает BBC.

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      Николас Мадуро принес присягу президента Венесуэлы, несмотря на международную критику относительно нелегитимности его переизбрания,
      – говорится в сообщении.

      В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон мгновенно отреагировал на эту информацию.

      "США отказываются признавать нелегитимную инаугурацию диктатора Мадуро. Мы продолжим увеличивать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую Национальную Ассамблею, а также призывать к демократии и свободы в Венесуэле", – написал он в своем Twitter.

      Отметим, по данным ЦИК Венесуэлы, Николас Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70% голосов. Поэтому следующие шесть лет, до 2025, он будет занимать пост президента. Это его второй президентский срок.

      Из-за несоблюдения минимальных стандартов подлинной демократии признавать результаты голосования отказались США, а также Чили и Аргентина.

      Напомним, ранее парламент Венесуэлы, который имеет название "Национальная ассамблея" и сейчас контролируется оппозиционными президенту-социалисту Николасу Мадуро силами, 5 января 2019 года назначил новым главой 35-летнего Хуана Гуайдо. Это назначение – открытый вызов действующему руководителю страны, вторую каденцию которого Ассамблея объявила нелегитимной.

      Теги: Новости политики Новости Украины Майк Помпео Венесуэла Новости США
      Источник: 24 Канал
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