Конгрес Венесуели оголосив Мадуро узурпатором

15 січня опозиційний Конгрес Венесуели офіційно оголосив президента країни Ніколаса Мадуро узурпатором. Тепер дії Мадуро вважаються такими, що не мають законної сили.

Про це повідомило видання CBC.

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Декларація Конгресу закликає до політичного переходу до нового уряду.

Сьогодні Конгрес заявляє, що в даний час в республіці немає президента. Давайте почнемо процес відновлення конституційного порядку,

– заявив депутат від опозиції Хорхе Міллан

Також Конгрес розгляне звернення до урядів іноземних держав з проханням заморозити банківські рахунки, контрольовані урядом Мадуро. Заборонити "будь-яке переміщення ліквідних активів Венесуели" запропонують США, Європейського союзу, Чилі та Бразилії.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість визнання лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо як законного президента. Такий крок може посилити тиск на Мадуро, який недавно офіційно вдруге вступив на посаду президента Венесуели. Крім символічного кроку, визнання Гуайдо дозволить обмежити доступ Мадуро до закордонних фінансових активів країни.

Додамо, що в у січні 2019 року стало відомо, що президент Парагваю Маріо Абдо Бенітес розірвав дипломатичні відносини з Венесуелою. Він заявив, що його країна, як і багато інших латиноамериканських держав, не визнає результати "нелегітимних виборів".

Нагадаємо, що 10 січня Ніколас Мадуро вдруге прийняв присягу президента Венесуели, однак світова спільнота не визнала результатів виборів. Зокрема у США заявили, що не визнають інавгурацію Ніколаса Мадуро і продовжать чинити тиск на владу Венесуели.