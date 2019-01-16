Конгресс Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором

15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил президента страны Николаса Мадуро узурпатором. Теперь действия Мадуро считаются такими, что не имеют законной силы.

Об этом сообщило издание CBC.

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Декларация Конгресса призывает к политическому переходу в новое правительство.

Сегодня Конгресс заявляет, что в настоящее время в республике нет президента. Давайте начнем процесс восстановления конституционного порядка,

– заявил депутат от оппозиции Хорхе Миллан

Также Конгресс рассмотрит обращение к правительствам иностранных государств с просьбой заморозить банковские счета, контролируемые правительством Мадуро. Запретить "любое перемещение ликвидных активов Венесуэлы" предложат США, Европейского союза, Чили и Бразилии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признания лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо как законного президента. Такой шаг может усилить давление на Мадуро, который недавно официально во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы. Кроме символического шага, признание Гуайдо позволит ограничить доступ Мадуро в зарубежных финансовых активов страны.

Добавим, что в в января 2019 года стало известно, что президент Парагвая Марио Абдо Бенитес разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой. Он заявил, что его страна, как и многие другие латиноамериканских государств, не признает результаты "нелегитимных выборов".

Напомним, что 10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, однако мировое сообщество не признало результатов выборов. В частности, в США заявили, что не признают инаугурацию Николаса Мадуро и продолжат оказывать давление на власти Венесуэлы.