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      В конгрессе Венесуэлы хотят заморозить зарубежные счета правительства Мадуро

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      Николас Мадуро
      Николас Мадуро / Фото из открытых источников

      Конгресс Венесуэлы, который сейчас контролируется оппозицией, рассматривает возможности заморозки счетов правительства президента Николаса Мадуро в иностранных банках.

      Об этом сообщило издание The Daily Star.

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      Отмечается, что оппозиционный Конгресс намерен вынести требование перед десятками иностранных правительств заморозить банковские счета, связанные с правительством Мадуро.

      В распоряжении издания имеется документ, из которого стало известно, что конгресс планирует официально объявить Мадуро узурпатором, а все его действия на посту президента страны нелегитимными.

      10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, однако мировое сообщество не признало результатов выборов. В частности, в США заявили, что не признают инаугурации Николаса Мадуро и продолжат оказывать давление на власти Венесуэлы.

      Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, объявила вторую каденцию Николаса Мадуро нелегитимной.

      Теги: Новости политики Латинськая Америка Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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