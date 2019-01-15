В конгрессе Венесуэлы хотят заморозить зарубежные счета правительства Мадуро
Конгресс Венесуэлы, который сейчас контролируется оппозицией, рассматривает возможности заморозки счетов правительства президента Николаса Мадуро в иностранных банках.
Об этом сообщило издание The Daily Star.
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Отмечается, что оппозиционный Конгресс намерен вынести требование перед десятками иностранных правительств заморозить банковские счета, связанные с правительством Мадуро.
В распоряжении издания имеется документ, из которого стало известно, что конгресс планирует официально объявить Мадуро узурпатором, а все его действия на посту президента страны нелегитимными.
10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, однако мировое сообщество не признало результатов выборов. В частности, в США заявили, что не признают инаугурации Николаса Мадуро и продолжат оказывать давление на власти Венесуэлы.
Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, объявила вторую каденцию Николаса Мадуро нелегитимной.