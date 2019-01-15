У конгресі Венесуели хочуть заморозити закордонні рахунки уряду Мадуро
Конгрес Венесуели, який наразі контролюється опозицією, розглядає можливості заморозки рахунків уряду президента Ніколаса Мадуро в іноземних банках.
Про це повідомило видання The Daily Star.
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Зазначається, що опозиційний Конгрес має намір постановити вимогу перед десятками іноземних урядів заморозити банківські рахунки, пов'язані з урядом Мадуро.
У розпорядженні видання є документ, з якого стало відомо, що конгрес офіційно планує оголосити Мадуро узурпатором, а всі його дії на посту президента країни – нелегітимними.
10 січня Ніколас Мадуро вдруге прийняв присягу президента Венесуели, однак світова спільнота не визнала результатів виборів. Зокрема у США заявили, що не визнають інавгурацію Ніколаса Мадуро і продовжать чинити тиск на владу Венесуели.
Національна асамблея Венесуели, контрольована опозицією, оголосила другу каденцію Ніколаса Мадуро нелегітимною.