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      Аргентина и Бразилия признали парламент Венесуэлы единственным законным органом власти

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      Маурисио Макри
      Маурисио Макри / Фото из открытых источников

      Президенты Аргентины и Бразилии считают однопалатный парламент Венесуэлы (Национальная ассамблея), который находится под контролем оппозиции, единственным легитимным органом власти в стране.

      Об этом лидер Аргентины Маурисио Макри заявил во время встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару.

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      Макри заявил, что венесуэльский народ признал Национальную ассамблею единственным легитимным органом власти в стране, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро – диктатором.

      Мы (Аргентина и Бразилия, – 24 канал) разделяем обеспокоенность положением венесуэльцев. Международное сообщество уже осознало, что Мадуро – диктатор, который стремится остаться у власти с помощью фальшивых выборов и заключения оппозиционеров,
      – сказал Макри.

      Ранее 24 канал сообщал о том, что 15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил президента страны Николаса Мадуро узурпатором. Теперь действия Мадуро считаются не имеющими законной силы.

      Напомним, что 10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, однако мировое сообщество не признало результаты выборов. В частности, в США заявили, что не признают инаугурацию Николаса Мадуро и продолжат оказывать давление на власть Венесуэлы.

      Теги: Новости политики Бразилия Венесуэла Латинськая Америка Аргентина
      Источник: 24 канал
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