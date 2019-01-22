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      Протести у Венесуелі: учасники мітингу вступили в протистояння з поліцією

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      Антиурядові протести охопили Каракас
      Антиурядові протести охопили Каракас / DLasAmericas

      Учасники антиурядових мітингів в районі Меседорес у Каракасі, столиці Венесуели, в понеділок, 21 січня, вступили в сутички з поліцією.

      Про це повідомило видання Le National.

      Читайте також: Аргентина і Бразилія визнали парламент Венесуели єдиним законним органом влади

      Зазначається, що правоохоронці використали для розгону протестувальників сльозогінний газ та інші спеціальні засоби. Щонайменше одного працівника поліції поранено внаслідок сутичок. Наразі інформації про потерпілих серед цивільних оприлюднено не було.

      Акції протесту тривають в Каракасі після невдалої спроби групи військовослужбовців влаштувати заколот вранці у понеділок.

      У понеділок влада Венесуели затримала групу військових посадових осіб за крадіжку зброї з будівлі Національної Боліваріанської гвардії. Деякі венесуельські ЗМІ повідомили про спробу повстання проти президента країни Ніколаса Мадуро. У соцмережах з'явився відеозапис, на якій якийсь сержант нацгвардію Венесуели виступив із закликом до повалення глави держави і відновлення конституційного порядку.

      В останні роки Венесуела переживає гостру кризу, що супроводжується девальвацією національної валюти і гіперінфляцією. За даними парламентського комітету з фінансів, інфляція за підсумками 2018 року склала близько 1,7 мільйона відсотків. Згідно з оцінками Управління верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародної організації з міграції, з південноамериканської країни виїхали вже понад 3 мільйони осіб.

      Нагадаємо, що 10 січня Ніколас Мадуро вдруге прийняв присягу президента Венесуели, однак світова спільнота не визнала результатів виборів. Зокрема у США заявили, що не визнають інавгурацію Ніколаса Мадуро і продовжать чинити тиск на владу Венесуели.

      15 січня опозиційний Конгрес Венесуели офіційно оголосив президента країни Ніколаса Мадуро узурпатором. Тепер дії Мадуро вважаються такими, що не мають законної сили.

      Теги: Венесуела Протести Поліція
      Джерело: 24 Канал
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