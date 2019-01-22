Протести у Венесуелі: учасники мітингу вступили в протистояння з поліцією

Учасники антиурядових мітингів в районі Меседорес у Каракасі, столиці Венесуели, в понеділок, 21 січня, вступили в сутички з поліцією.

Про це повідомило видання Le National.

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Зазначається, що правоохоронці використали для розгону протестувальників сльозогінний газ та інші спеціальні засоби. Щонайменше одного працівника поліції поранено внаслідок сутичок. Наразі інформації про потерпілих серед цивільних оприлюднено не було.

#Venezuela Imágenes de las protestas en apoyo a los militares que se revelaron contra el régimen de @NicolasMaduro https://t.co/5qVZL4haco pic.twitter.com/hmWtV4uPSi — Diario Las Américas (@DLasAmericas) 21 січня 2019 р.

Акції протесту тривають в Каракасі після невдалої спроби групи військовослужбовців влаштувати заколот вранці у понеділок.

У понеділок влада Венесуели затримала групу військових посадових осіб за крадіжку зброї з будівлі Національної Боліваріанської гвардії. Деякі венесуельські ЗМІ повідомили про спробу повстання проти президента країни Ніколаса Мадуро. У соцмережах з'явився відеозапис, на якій якийсь сержант нацгвардію Венесуели виступив із закликом до повалення глави держави і відновлення конституційного порядку.

ATENCIÓN #Rebelión militar en Venezuela en apoyo al @jguaido Presidente. Pueblo a la calle acompaña a tu Guardia no los dejemos solos ya somos uno. pic.twitter.com/6HvuYUA5rR — ResaltandoalVzlano (@ResaltandoalVzl) 21 січня 2019 р.

В останні роки Венесуела переживає гостру кризу, що супроводжується девальвацією національної валюти і гіперінфляцією. За даними парламентського комітету з фінансів, інфляція за підсумками 2018 року склала близько 1,7 мільйона відсотків. Згідно з оцінками Управління верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародної організації з міграції, з південноамериканської країни виїхали вже понад 3 мільйони осіб.

Нагадаємо, що 10 січня Ніколас Мадуро вдруге прийняв присягу президента Венесуели, однак світова спільнота не визнала результатів виборів. Зокрема у США заявили, що не визнають інавгурацію Ніколаса Мадуро і продовжать чинити тиск на владу Венесуели.



15 січня опозиційний Конгрес Венесуели офіційно оголосив президента країни Ніколаса Мадуро узурпатором. Тепер дії Мадуро вважаються такими, що не мають законної сили.