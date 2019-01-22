Протесты в Венесуэле: митингующие вступили в противостояние с полицией

Участники антиправительственных митингов в районе Меседорес в Каракасе, столице Венесуэлы, в понедельник, 21 января, вступили в столкновения с полицией.

Об этом сообщило издание Le National.

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Отмечается, что правоохранители использовали для разгона протестующих слезоточивый газ и другие специальные средства. По меньшей мере один работник полиции ранен в результате столкновений. На данный момент информации о пострадавших среди гражданских обнародовано не было.

#Venezuela Imágenes de las protestas en apoyo a los militares que se revelaron contra el régimen de @NicolasMaduro https://t.co/5qVZL4haco pic.twitter.com/hmWtV4uPSi — Diario Las Américas (@DLasAmericas) 21 січня 2019 р.

Акции протеста продолжаются в Каракасе после неудачной попытки группы военнослужащих устроить мятеж утром в понедельник.

В понедельник власти Венесуэлы задержали группу военных должностных лиц за кражу оружия из здания Национальной Боливарианской гвардии. Некоторые венесуэльские СМИ сообщили о попытке восстания против президента страны Николаса Мадуро. В соцсетях появилась видеозапись, на которой какой-то сержант нацгвардии Венесуэлы выступил с призывом к свержению главы государства и восстановления конституционного порядка.

ATENCIÓN #Rebelión militar en Venezuela en apoyo al @jguaido Presidente. Pueblo a la calle acompaña a tu Guardia no los dejemos solos ya somos uno. pic.twitter.com/6HvuYUA5rR — ResaltandoalVzlano (@ResaltandoalVzl) 21 січня 2019 р.

В последние годы Венесуэла переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, инфляция по итогам 2018 составила около 1,7 миллиона процентов. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, с южноамериканской страны выехали уже более 3 миллионов человек.

Напомним, что 10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, однако мировое сообщество не признало результатов выборов. В частности, в США заявили, что не признают инаугурацию Николаса Мадуро и продолжат оказывать давление на власти Венесуэлы.



15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил президента страны Николаса Мадуро узурпатором. Теперь действия Мадуро считаются такими, что не имеют законной силы.