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      У Венесуелі оголосили нового президента після масових протестів проти Мадуро: фото і відео

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      Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом Венесуели
      Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом Венесуели / Svoboda.org

      У середу, 23 січня, у Венесуелі на вулиці Каракаса вийшли тисячі людей, які не визнали результати виборів, згідно з якими Ніколас Мадуро вдруге став президентом країни. Водночас лідер опозиції Хуан Гуайдо вже оголосив себе новим президентом країни.

      Протести проти Мадуро почалися ще в 2017 році, але тоді силовикам вдалося їх придушити. Зараз органи правопорядку можуть перейти на сторону невдоволених, гадають в опозиції, адже акції є масовими, економіка тріщить по швах, а президент не має міжнароднї підтримки.

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      Багато іноземних високопосадовців, серед яких і президент США Дональд Трамп, вже назвали Мадуро "незаконним диктатором" і заявили, що готові підтримати нову владу Венесуели.

      Тим часом прихильники Мадуро збираються проводити свої акції, звинувачуючи "терористів від опозиції" у прагненні "продати країну США" на догоду імперіалістам та олігархам.

      Водночас голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо вже оголосив себе новим президентом країни. Його підтримав Трамп і генеральний секретар Організації американських держав. Президент США заявив про намір використовувати всі інструменти, щоб "відновити демократію в Венесуелі".

      У свою чергу держсекретар Майк Помпео закликав Мадуро поступитися своєю посадою Гуайдо.

      Народ Венесуели страждав достатньо під руйнівною диктатурою Ніколаса Мадуро. Ми закликаємо Мадуро поступитися владою на користь легітимного лідера, що висловлює волю народу Венесуели,
      – сказав Помпео.

      Нагадаємо, що 10 січня Ніколас Мадуро вдруге прийняв присягу президента Венесуели, однак світова спільнота не визнала результатів виборів. Зокрема у США заявили, що не визнають інавгурацію Мадуро і продовжать чинити тиск на владу Венесуели.

      15 січня опозиційний Конгрес Венесуели офіційно оголосив Мадуро узурпатором. Тепер дії Мадуро вважаються такими, що не мають законної сили.

      Чому у Венесуелі спалахнули протести проти Ніколаса Мадуро? Президента критикують за недотримання принципів демократії та порушення прав людини. Крім того, у Венесуелі триває важка економічна криза. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку 1 мільйона відсотків. З країни емігрували 3 мільйони людей. При цьому Мадуро продовжував економічну політику свого попередника Уго Чавеса, яку той називав "боліваріанським соціалізмом". Венесуелу пов'язують тісні відносини з Росією.

      Теги: Новини політики Венесуела Протести Новини США Дональд Трамп Майк Помпео
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 січня
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