16:14
26 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий казус від Лаврова. Штрафи для росЗМІ
      Вєсті Кремля
      23:37, 25 січня
      Вєсті.UA: Суперможливості Вілкула. Пропагандистів РФ образили в ПАРЄ
      Вєсті.UA
      20:09, 25 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Переворот у Венесуелі: лідер опозиції назвав ймовірні терміни перевиборів президента

      360 Читать новость на русском
      Протести у Венесуелі
      Протести у Венесуелі / Getty images

      Дострокові вибори президента у Венесуелі можуть відбутися протягом 6, а то й 9 місяців. Провести їх потрібно якомога швидше.

      Про це заявив лідер опозиції, який днями проголосив себе тимчасовим президентом країни, Хуан Гуайдо, передає ntn24.

      Читайте також: З Донбасу до Венесуели: на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера"

      24 канал повідомляв, що самопроголошеного народного президента підтримав очільник Білого дому Дональд Трамп і генеральний секретар Організації американських держав. А ось чинного президента-диктатора підтримують лідери РФ та Білорусі.

      Венесуела лідер опозиції Хуан Гуайдо президент протести
      Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо

      Так, за словами Гуайдо вибори повинні проводитися в найкоротші терміни. У той же час політик виступив за оздоровлення венесуельської виборчої системи.

      Ми говоримо про шість-дев'ять місяців, може, менше, але як можна швидше,
      – заявив він про проведення дострокових президентських виборів.

      Також Гуайдо додав, що поки не готовий до проведення переговорів із владою, так як та "намагається виграти час, як робила вже багато разів".

      Проте раніше опозиційний лідер не виключав можливість амністії для чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його кабінету. Він пояснив, що амністія можлива для "всіх, хто готовий стати на бік Конституції, щоб відновити порядок".

      Протести у Венесуелі: дивіться відео

      Що відбувається у Венесуелі:

      Теги: Новини політики Венесуела Протести
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      сьогодні , 16:01 Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      Олександр Гаврутенко 17
      Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      сьогодні , 13:00 Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      Павло Казарін 401
      "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      сьогодні , 12:00 "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      Катерина Петренко 5747
      Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      сьогодні , 08:55 Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      Ольга Черненко 918
      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      25 січня , 23:00 На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      Іван Яковина 1394
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Ліхтарик, що може випромінювати світло до 1000 люменів
       24 лютого 2015 , 18:09
      Ебігейл і Бріттані: неймовірна історія сіамських близнюків із США
       9 липня 2017 , 04:01
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук