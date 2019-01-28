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      У Венесуелі під час протестів затримали сотні людей

      388 Читать новость на русском
      У Венесуелі під час протестів затримали сотні людей
      У Венесуелі під час протестів затримали сотні людей / Getty images

      У Венесуелі досі тривають протести. Від початку масових акцій протесту 21 січня за ґрати кинули близько 800 активістів, які виступають проти режиму Ніколаса Мадуро

      Голова правозахисної організації Венесуельський кримінальний форум Альфредо Ромеро у своєму мікроблозі у Twitter написав, що затримання тривають і досі.

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      Натомість Хуан Гуайдо закликає громадян вийти на акції протесту. Це необхідно, аби змусити чинний режим піти на дострокові вибори, на проведенні яких наполягає Євросоюз.

      В суботу ми виходимо на вулиці венесуельських міст та по всьому світу, аби продемонструвати свою підтримку пропозиції Європейського Союзу та ультиматуму, який він поставив Ніколасу Мадуро,
      – наголосив глава Національної асамблеї Венесуели Гуайдо.

      Раніше було відомо про 500 арештованих громадян.

      "Затримання тривають. Кількість арештів уже досягла 500", – зазначив Альфредо Ромеро.

      До слова, близько півтисячі російських найманців відправили до Венесуели, аби вони охороняли диктатора Ніколаса Мадуро від протестувальників. Мовиться, зокрема, про військових із приватної компанії "Вагнера", які донедавна воювали на боці бойовиків на Донбасі. Однак у Росії заявляють, що не направляли до Венесуели своїх військових або ж приватних контрактників для захисту диктатора Ніколаса Мадуро.

      Що відбувається у Венесуелі:

      Дивіться відео про протести у Венесуелі:

       

      Теги: Новини політики Поліція Венесуела Протести
      Джерело: 24 канал
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