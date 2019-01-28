У Венесуелі під час протестів затримали сотні людей
У Венесуелі досі тривають протести. Від початку масових акцій протесту 21 січня за ґрати кинули близько 800 активістів, які виступають проти режиму Ніколаса Мадуро
Голова правозахисної організації Венесуельський кримінальний форум Альфредо Ромеро у своєму мікроблозі у Twitter написав, що затримання тривають і досі.
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Натомість Хуан Гуайдо закликає громадян вийти на акції протесту. Це необхідно, аби змусити чинний режим піти на дострокові вибори, на проведенні яких наполягає Євросоюз.
В суботу ми виходимо на вулиці венесуельських міст та по всьому світу, аби продемонструвати свою підтримку пропозиції Європейського Союзу та ультиматуму, який він поставив Ніколасу Мадуро,
– наголосив глава Національної асамблеї Венесуели Гуайдо.
Раніше було відомо про 500 арештованих громадян.
"Затримання тривають. Кількість арештів уже досягла 500", – зазначив Альфредо Ромеро.
До слова, близько півтисячі російських найманців відправили до Венесуели, аби вони охороняли диктатора Ніколаса Мадуро від протестувальників. Мовиться, зокрема, про військових із приватної компанії "Вагнера", які донедавна воювали на боці бойовиків на Донбасі. Однак у Росії заявляють, що не направляли до Венесуели своїх військових або ж приватних контрактників для захисту диктатора Ніколаса Мадуро.
Що відбувається у Венесуелі:
- У Венесуелі протестувальники 23 січня вийшли на багатотисячний мітинг із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років та оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році.
- Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Одразу після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". Свою підтримку опозиційному лідеру також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу і Чилі.
- В ході протестів та сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 26 людей.
- Україна висловила свою підтримку громадянам Венесуели, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.
Дивіться відео про протести у Венесуелі: