У Венесуелі під час протестів затримали сотні людей

У Венесуелі досі тривають протести. Від початку масових акцій протесту 21 січня за ґрати кинули близько 800 активістів, які виступають проти режиму Ніколаса Мадуро

Голова правозахисної організації Венесуельський кримінальний форум Альфредо Ромеро у своєму мікроблозі у Twitter написав, що затримання тривають і досі.

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Натомість Хуан Гуайдо закликає громадян вийти на акції протесту. Це необхідно, аби змусити чинний режим піти на дострокові вибори, на проведенні яких наполягає Євросоюз.

В суботу ми виходимо на вулиці венесуельських міст та по всьому світу, аби продемонструвати свою підтримку пропозиції Європейського Союзу та ультиматуму, який він поставив Ніколасу Мадуро,

– наголосив глава Національної асамблеї Венесуели Гуайдо.

Раніше було відомо про 500 арештованих громадян.

"Затримання тривають. Кількість арештів уже досягла 500", – зазначив Альфредо Ромеро.

#25Ene 8:50pm detención y persecución en zonas populares caracteriza estos días de protesta desde #21Ene. Detenciones continuan. Denuncias de Ingreso arbitrario de FAES y GNB en casas. Noche y madrugada de ayer le tocó a El Junquito y Petare. Ya vamos llegando a 500 detenciones — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 26, 2019

До слова, близько півтисячі російських найманців відправили до Венесуели, аби вони охороняли диктатора Ніколаса Мадуро від протестувальників. Мовиться, зокрема, про військових із приватної компанії "Вагнера", які донедавна воювали на боці бойовиків на Донбасі. Однак у Росії заявляють, що не направляли до Венесуели своїх військових або ж приватних контрактників для захисту диктатора Ніколаса Мадуро.

Що відбувається у Венесуелі:

Дивіться відео про протести у Венесуелі: