В Венесуэле во время протестов задержали сотни людей

В Венесуэле продолжаются протесты. Сейчас задержали около 500 активистов.

Глава правозащитной организации Венесуэльский криминальный форум Альфредо Ромеро в своем микроблоге в Twitter написал, что задержания продолжаются и до сих пор.

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"Задержания продолжаются. Количество арестов уже достигло 500", – отметил Альфредо Ромеро.

#25Ene 8:50pm detención y persecución en zonas populares caracteriza estos días de protesta desde #21Ene. Detenciones continuan. Denuncias de Ingreso arbitrario de FAES y GNB en casas. Noche y madrugada de ayer le tocó a El Junquito y Petare. Ya vamos llegando a 500 detenciones — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 26, 2019

К слову, около полутысячи российских наемников отправили в Венесуэлу, чтобы они охраняли диктатора Николаса Мадуро от протестующих. Говорится, в частности, о военных из частной компании "Вагнера", которые до недавнего времени воевали на стороне боевиков на Донбассе. Однако в России заявляют, что не направляли в Венесуэлу своих военных или частных контрактников для защиты диктатора Николаса Мадуро.

Что происходит в Венесуэле:

Смотрите видео о протестах в Венесуэле: