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      В Венесуэле во время протестов задержали сотни людей

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      В Венесуэле во время протестов задержали сотни людей
      В Венесуэле во время протестов задержали сотни людей / Getty images

      В Венесуэле продолжаются протесты. Сейчас задержали около 500 активистов.

      Глава правозащитной организации Венесуэльский криминальный форум Альфредо Ромеро в своем микроблоге в Twitter написал, что задержания продолжаются и до сих пор.

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      "Задержания продолжаются. Количество арестов уже достигло 500", – отметил Альфредо Ромеро.

      К слову, около полутысячи российских наемников отправили в Венесуэлу, чтобы они охраняли диктатора Николаса Мадуро от протестующих. Говорится, в частности, о военных из частной компании "Вагнера", которые до недавнего времени воевали на стороне боевиков на Донбассе. Однако в России заявляют, что не направляли в Венесуэлу своих военных или частных контрактников для защиты диктатора Николаса Мадуро.

      Что происходит в Венесуэле:

      Смотрите видео о протестах в Венесуэле:

       

      Теги: Новости политики Венесуэла Полиция Протесты
      Источник: 24 канал
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