В Венесуэле во время протестов задержали сотни людей
В Венесуэле продолжаются протесты. Сейчас задержали около 500 активистов.
Глава правозащитной организации Венесуэльский криминальный форум Альфредо Ромеро в своем микроблоге в Twitter написал, что задержания продолжаются и до сих пор.
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"Задержания продолжаются. Количество арестов уже достигло 500", – отметил Альфредо Ромеро.
К слову, около полутысячи российских наемников отправили в Венесуэлу, чтобы они охраняли диктатора Николаса Мадуро от протестующих. Говорится, в частности, о военных из частной компании "Вагнера", которые до недавнего времени воевали на стороне боевиков на Донбассе. Однако в России заявляют, что не направляли в Венесуэлу своих военных или частных контрактников для защиты диктатора Николаса Мадуро.
Что происходит в Венесуэле:
- В Венесуэле протестующие 23 января вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.
- Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 26 человек.
- Украина выразила свою поддержку гражданам Венесуэлы, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинства в Украине.
Смотрите видео о протестах в Венесуэле: