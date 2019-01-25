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      Украина поддерживает венесуэльский народ, – МИД

      25 Читати новину українською
      МИД: Украина поддерживает народ Венесуэлы
      МИД: Украина поддерживает народ Венесуэлы / 24 канал

      В Министерстве иностранных дел внимательно наблюдают за обострением политического кризиса в Венесуэле, который уже привел к многочисленным жертвам.

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      Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко 24 канала относительно обострения политического кризиса в Венесуэле.

      Поддерживаем венесуэльский народ в его стремлении к восстановлению демократии и конституционного порядка в стране и в этой связи – деятельность Национальной ассамблеи. Запугивание и препятствование деятельности парламента, а также насилие против участников мирных демонстраций, должны быть прекращены,
      – отметила Зеленко.

      По ее словам, Украина вместе с другими демократическими странами будет оказывать поддержку шагам, которые будут "направлены на восстановление демократии, верховенства права и конституционного порядка в Венесуэле, ключевую роль в этом процессе должна играть легитимно избранная Национальная ассамблея".

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      Что происходит в Венесуэле?
      Митингующие в Венесуэле на многотысячном протесте пытаются свергнуть диктатора Николаса Мадуро. Он был во главе страны последние 5 лет и снова объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году. По меньшей мере 26 человек погибли в результате протестов в Венесуэле. И это только те протестующие, лица которых удалось установить.

      Между тем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает его как "временного президента". Также свою поддержку лидеру оппозиции выразили Канада, Колумбия, Парагвай, Бразилия, Чили и Перу.

      Украина поддерживает граждан Венесуэлы в их позиции, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинства в Украине.

      Владимир Путин выразил свою поддержку Николасу Мадуро, которого и хотят сбросить венесуэльцы. Об этом президент РФ заявил в телефонном разговоре с венесуэльским диктатором.

      Смотрите видео о протестах в Венесуэле:

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Венесуэла МИД Украины
      Источник: 24 канал
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