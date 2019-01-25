Путин может оказать Мадуро военную помощь, – эксперт

В Венесуэле не государственный переворот, а политическая борьба не политическими методами. Чем закончится – неизвестно. Но эта страна важна для США, а также Китая и России, которая может предоставить президенту Венесуэлы военную поддержку.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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По словам дипломата, для США Венесуэла важна, поскольку это вопрос их национальной безопасности в этом регионе. Там раньше был режим Уго Чавеса, а теперь Мадуро, который по своей сути антиамериканский и создает угрозу военного и не военного характера. Это торговля оружием, наркотиками и людьми. Режим Мадуро привел к тому, что 10% жителей Венесуэлы уехали за последние несколько лет. Плюс распространение коммунистической идеологии.

За последние 10-15 лет Венесуэла была лидером по покупке вооружения во всей Латинской Америке. Сначала Россия была крупнейшим поставщиком оружия в Венесуэлу. Но последние несколько лет пальму первенства взял Китай. Через Венесуэлу Китай расширяет свое присутствие в Латинской Америке. И это не может не беспокоить США. Россия для США – тактический противник, а вот Китай – стратегический,

– отмечает Хара.

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Как замечает эксперт, Венесуэлу активно поддерживает Россия в финансовом плане, но еще больше Китай. Инвестиции КНР составляют 63 миллиарда долларов. Российские инвестиции – где-то 7 миллиардов. И Путин пообещал Мадуро еще шесть миллиардов в нефтедобывающую отрасль.

Чем закончится противостояние в Венесуэле – не известно. Но учитывая российские инвестиции и желание Кремля быть геополитическим игроком, Путин может предоставить Мадуро военную помощь. США к этому не готовы и не станут вмешиваться в военном плане. Возможны санкции. США покупают большую часть нефти Венесуэлы и санкции приведут к тому, что страна в экономическом плане исчезнет. Но есть Китай – крупнейший держатель внешнего долга Венесуэлы. Фактически обладатель Венесуэлы. Вряд ли КНР захочет потерять эти активы. Хотя и дальше вкладывать деньги – бессмысленно,

– считает Александр Хара.

Что происходит в Венесуэле?Митингующие в Венесуэле на многотысячном протесте пытаются свергнуть диктатора Николаса Мадуро. Он был во главе страны последние 5 лет и снова объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году. По меньшей мере 26 человек погибли в результате протестов в Венесуэле. И это только те протестующие, лица которых удалось установить.



Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает его как "временного президента". Также свою поддержку лидеру оппозиции выразили Канада, Колумбия, Парагвай, Бразилия, Чили и Перу.



Украина поддерживает граждан Венесуэлы в их позиции, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинства в Украине.



Владимир Путин выразил свою поддержку Николасу Мадуро, которого и хотят сбросить венесуэльцы. Об этом президент РФ заявил в телефонном разговоре с венесуэльским диктатором.

Смотрите видео о протестах в Венесуэле: