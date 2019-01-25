16:25
25 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Достойная компания для Януковича. Налог на фитнес в России
      Вєсті Кремля
      21:55, 24 января
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, 24 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Путин может оказать Мадуро военную помощь, – эксперт

      336 Читати новину українською
      В Венесуэле продолжается противостояние
      В Венесуэле продолжается противостояние / Фото из открытых источников

      В Венесуэле не государственный переворот, а политическая борьба не политическими методами. Чем закончится – неизвестно. Но эта страна важна для США, а также Китая и России, которая может предоставить президенту Венесуэлы военную поддержку.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

      Читайте также: Протесты в Венесуэле: США срочно пригласили заседание Совбеза ООН

      По словам дипломата, для США Венесуэла важна, поскольку это вопрос их национальной безопасности в этом регионе. Там раньше был режим Уго Чавеса, а теперь Мадуро, который по своей сути антиамериканский и создает угрозу военного и не военного характера. Это торговля оружием, наркотиками и людьми. Режим Мадуро привел к тому, что 10% жителей Венесуэлы уехали за последние несколько лет. Плюс распространение коммунистической идеологии.

      За последние 10-15 лет Венесуэла была лидером по покупке вооружения во всей Латинской Америке. Сначала Россия была крупнейшим поставщиком оружия в Венесуэлу. Но последние несколько лет пальму первенства взял Китай. Через Венесуэлу Китай расширяет свое присутствие в Латинской Америке. И это не может не беспокоить США. Россия для США – тактический противник, а вот Китай – стратегический,
      – отмечает Хара.

      Читайте также: Протесты в Венесуэле: к чему тут Россия?

      Как замечает эксперт, Венесуэлу активно поддерживает Россия в финансовом плане, но еще больше Китай. Инвестиции КНР составляют 63 миллиарда долларов. Российские инвестиции – где-то 7 миллиардов. И Путин пообещал Мадуро еще шесть миллиардов в нефтедобывающую отрасль.

      Чем закончится противостояние в Венесуэле – не известно. Но учитывая российские инвестиции и желание Кремля быть геополитическим игроком, Путин может предоставить Мадуро военную помощь. США к этому не готовы и не станут вмешиваться в военном плане. Возможны санкции. США покупают большую часть нефти Венесуэлы и санкции приведут к тому, что страна в экономическом плане исчезнет. Но есть Китай – крупнейший держатель внешнего долга Венесуэлы. Фактически обладатель Венесуэлы. Вряд ли КНР захочет потерять эти активы. Хотя и дальше вкладывать деньги – бессмысленно,
      – считает Александр Хара.

      Что происходит в Венесуэле?Митингующие в Венесуэле на многотысячном протесте пытаются свергнуть диктатора Николаса Мадуро. Он был во главе страны последние 5 лет и снова объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году. По меньшей мере 26 человек погибли в результате протестов в Венесуэле. И это только те протестующие, лица которых удалось установить.

      Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает его как "временного президента". Также свою поддержку лидеру оппозиции выразили Канада, Колумбия, Парагвай, Бразилия, Чили и Перу.

      Украина поддерживает граждан Венесуэлы в их позиции, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинства в Украине.

      Владимир Путин выразил свою поддержку Николасу Мадуро, которого и хотят сбросить венесуэльцы. Об этом президент РФ заявил в телефонном разговоре с венесуэльским диктатором.

      Смотрите видео о протестах в Венесуэле:

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Китай Владимир Путин Венесуэла
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коноплі в агрокультурі України і світу: історичний екскурс та сучасність
      сегодня , 15:02 Коноплі в агрокультурі України і світу: історичний екскурс та сучасність
      Олександр Опанасенко 240
      "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
      сегодня , 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
      Юлія Девда 377
      Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?
      сегодня , 12:01 Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?
      Артем Овдієнко 1648
      Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о кандидате
      сегодня , 10:00 Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о кандидате
      Ігор Саджениця 104309
      Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      сегодня , 08:40 Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      Сонячна Соля 3637
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Ежедневно на Евромайдан жертвуют до 350 000 гривен, - коменданты Евромайдана (Дополнено)
       18 февраля 2014 , 09:09 16
      Прогноз погоды на 21 июня: в Украину возвращаются дожди
       21 июня 2017 , 06:30
      Готовим автомобиль к езде по ямам: как ездить по плохим дорогам
       11 августа 2018 , 10:30
      Андрей Шевченко побывал на свадьбе дочери своего помощника (фото)
       22 сентября 2018 , 15:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук