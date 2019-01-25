Путін може надати Мадуро військову допомогу, – експерт

У Венесуелі не державний переворот, а політична боротьба не політичними методами. Чим закінчиться – невідомо. Але ця країна важлива для США, а також Китаю і Росії, яка може надати Венесуелі військову підтримку.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За словами дипломата, для США Венесуела важлива, оскільки це питання їхньої національної безпеки в цьому регіоні. Там раніше був режим Уго Чавеса, а тепер Мадуро, який за своєю суттю антиамериканський і створює загрозу воєнного і не воєнного характеру. Це торгівля зброєю, наркотиками і людьми. Режим Мадуро призвів до того, що 10% жителів Венесуели виїхали за останні кілька років. Плюс розповсюдження комуністичної ідеології.

За останні 10-15 років Венесуела була лідером із купівлі озброєння у всій Латинській Америці. Спочатку Росія була найбільшим постачальником зброї до Венесуели. Але останні кілька років пальму першості перебрав Китай. Через Венесуелу Китай розширює свою присутність у Латинській Америці. І це не може не турбувати США. Росія для США – тактичний супротивник, а от Китай – стратегічний,

– наголошує Хара.

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Як зауважує експерт, Венесуелу активно підтримує Росія у фінансовому плані, але ще більше Китай. Інвестиції КНР складають 63 мільярди доларів. Російські інвестиції – десь 7 мільярдів. І Путін пообіцяв Мадуро ще шість мільярдів у нафтовидобувну галузь.

Чим закінчиться протистояння у Венесуелі – не відомо. Але враховуючи російські інвестиції і бажання Кремля бути геополітичним гравцем, Путін може надати Мадуро військову допомогу. США до цього не готові і не стануть втручатися у військовому плані. Можливі санкції. США купують більшу частину нафти Венесуели, і санкції призведуть до того, що країна в економічному плані зникне. Але є Китай – найбільший тримач зовнішнього боргу Венесуели. Фактично володар Венесуели. Навряд чи КНР захоче втратити ці активи. Хоча і далі вкладати гроші – безглуздо,

– вважає Олександр Хара.

Що відбувається у Венесуелі? Мітингувальники у Венесуелі на багатотисячному протесті намагаються скинути диктатора Ніколаса Мадуро. Він був на чолі країни останні 5 років та знову оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році. Щонайменше 26 людей загинули унаслідок протестів у Венесуелі. І це тільки ті протестувальники, особи яких вдалося встановити.



Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає його як "тимчасового президента". Також свою підтримку лідеру опозиції висловили Канада, Колумбія, Парагвай, Бразилія, Чилі та Перу.



Україна підтримує громадян Венесуели у їхній позиції, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.



Володимир Путін висловив свою підтримку Ніколасу Мадуро, якого і хочуть скинути венесуельці. Про це президент РФ заявив у телефонній розмові із венесуельським диктатором.

Дивіться відео про протести у Венесуелі: