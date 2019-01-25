Переворот у Венесуелі: Путін поговорив із Мадуро та заявив про підтримку диктатора
Президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову із венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро, в ході якої висловив йому свою підтримку.
Путін вважає, що політична ситуація у Венесуелі "була спровокована ззовні", інформує прес-служба російського президента.
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Президент Росії висловив підтримку законній владі Венесуели в умовах спровокованого ззовні загострення внутрішньополітичної кризи. Підкреслив, що деструктивне зовнішнє втручання грубо зневажає основні норми міжнародного права. Висловився на користь пошуку рішень в рамках конституційного поля і подолання розбіжностей у венесуельському суспільстві шляхом мирного діалогу,
– мовиться у повідомленні.
Так, Путін залишається чи не єдиним світовим лідером, який відкрито заявляє про підтримку Ніколаса Мадуро та визнає його президентом Венесуели.
Зазначимо, що у Венесуелі не стихає багатотисячний мітинг за усунення від влади нинішнього президента країни Ніколаса Мадуро. Ані європейські лідери, ані влада США не визнає його легітимним президентом країни. Своєю чергою, вони підтримали лідера опозиції у Венесуелі – Хуана Гуайдо, який оголосив себе президентом країни.
Що відбувається у Венесуелі:
- У Венесуелі протестувальники на багатотисячному мітингу намагаються скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років та оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році.
- Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Одразу після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". Свою підтримку опозиційному лідеру також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу і Чилі.
- В ході протестів та сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 16 людей.
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Україна висловила свою підтримку громадянам Венесуели, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.
Дивіться відео про протести у Венесуелі: