08:59
25 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гідна компанія для Януковича. Податок на фітнес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:54, 24 січня
      Вєсті.UA: Чим ризикує Зеленський. Судний день Януковича
      Вєсті.UA
      19:51, 24 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Переворот у Венесуелі: Путін поговорив із Мадуро та заявив про підтримку диктатора

      945 Читать новость на русском
      Протести у Венесуелі
      Протести у Венесуелі / Getty images

      Президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову із венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро, в ході якої висловив йому свою підтримку.

      Путін вважає, що політична ситуація у Венесуелі "була спровокована ззовні", інформує прес-служба російського президента.

      Читайте також: Лідер опозиції Венесуели допустив можливість амністії для Мадуро

      Президент Росії висловив підтримку законній владі Венесуели в умовах спровокованого ззовні загострення внутрішньополітичної кризи. Підкреслив, що деструктивне зовнішнє втручання грубо зневажає основні норми міжнародного права. Висловився на користь пошуку рішень в рамках конституційного поля і подолання розбіжностей у венесуельському суспільстві шляхом мирного діалогу,
      – мовиться у повідомленні.

      Так, Путін залишається чи не єдиним світовим лідером, який відкрито заявляє про підтримку Ніколаса Мадуро та визнає його президентом Венесуели.

      Зазначимо, що у Венесуелі не стихає багатотисячний мітинг за усунення від влади нинішнього президента країни Ніколаса Мадуро. Ані європейські лідери, ані влада США не визнає його легітимним президентом країни. Своєю чергою, вони підтримали лідера опозиції у Венесуелі – Хуана Гуайдо, який оголосив себе президентом країни.

      Що відбувається у Венесуелі:

      Дивіться відео про протести у Венесуелі:

       

      Теги: Новини політики Венесуела Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      сьогодні , 08:40 Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      Сонячна Соля 274
      Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      24 січня , 23:00 Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      Ірина Шиба 634
      Теракт у Маріуполі: хто обстріляв мирних жителів?
      24 січня , 22:12 Теракт у Маріуполі: хто обстріляв мирних жителів?
      Артем Овдієнко 2270
      ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      24 січня , 21:53 ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      Наталя Ромашова 2245
      Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      24 січня , 21:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 2552
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Ліхтарик, що може випромінювати світло до 1000 люменів
       24 лютого 2015 , 18:09
      Ебігейл і Бріттані: неймовірна історія сіамських близнюків із США
       9 липня 2017 , 04:01
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук