Переворот у Венесуелі: Путін поговорив із Мадуро та заявив про підтримку диктатора

Президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову із венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро, в ході якої висловив йому свою підтримку.

Путін вважає, що політична ситуація у Венесуелі "була спровокована ззовні", інформує прес-служба російського президента.

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Президент Росії висловив підтримку законній владі Венесуели в умовах спровокованого ззовні загострення внутрішньополітичної кризи. Підкреслив, що деструктивне зовнішнє втручання грубо зневажає основні норми міжнародного права. Висловився на користь пошуку рішень в рамках конституційного поля і подолання розбіжностей у венесуельському суспільстві шляхом мирного діалогу,

– мовиться у повідомленні.

Так, Путін залишається чи не єдиним світовим лідером, який відкрито заявляє про підтримку Ніколаса Мадуро та визнає його президентом Венесуели.

Зазначимо, що у Венесуелі не стихає багатотисячний мітинг за усунення від влади нинішнього президента країни Ніколаса Мадуро. Ані європейські лідери, ані влада США не визнає його легітимним президентом країни. Своєю чергою, вони підтримали лідера опозиції у Венесуелі – Хуана Гуайдо, який оголосив себе президентом країни.

Що відбувається у Венесуелі:

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