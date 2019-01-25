Протести у Венесуелі: США терміново запросили засідання Радбезу ООН

США запросили засідання Ради безпеки ООН найближчим часом, щоб обговорити поточну кризу у Венесуелі.

Там не стихають багатотисячні протести, в ході яких мітингувальники вимагають усунення від влади нинішнього президента країни – диктатора Ніколаса Мадуро.

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Європейські лідери та США підтримують народ Венесуели і також не визнають Мадуро легітимним президентом країни. Однак, вони підтримують лідера опозиції Хуана Гуайдо, який нещодавно і оголосив себе президентом країни.

Сполучені Штати запросили зібрати засідання Ради безпеки ООН щодо цього питання вже завтра, 26 січня, о 9 ранку.

The United States has officially requested an open meeting of the UN Security Council for Saturday at 9am to discuss the ongoing crisis in Venezuela. — US Mission to the UN (@USUN) 24 січня 2019 р.



Що відбувається у Венесуелі:

Дивіться відео про протести у Венесуелі: