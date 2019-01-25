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      Протесты в Венесуэле: США срочно пригласили заседание Совбеза ООН

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      Протесты в Венесуэле
      Протесты в Венесуэле / Getty Images

      США пригласили заседание Совета безопасности ООН в ближайшее время, чтобы обсудить текущий кризис в Венесуэле.

      Там не стихают многотысячные протесты, в ходе которых митингующие требуют отстранения от власти нынешнего президента страны – диктатора Николаса Мадуро.

      Читайте также: Переворот в Венесуэле: Путин поговорил с Мадуро и заявил о поддержке диктатора

      Европейские лидеры и США поддерживают народ Венесуэлы и также не признают Мадуро легитимным президентом страны. Однако, они поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который недавно объявил себя президентом страны.

      Соединенные Штаты пригласили собрать заседание Совета безопасности ООН по этому вопросу уже завтра, 26 января, в 9 утра.


      Что происходит в Венесуэле:

      Смотрите видео о протестах в Венесуэле:

       

      Теги: Новости политики Новости США ООН Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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