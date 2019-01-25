Протесты в Венесуэле: США срочно пригласили заседание Совбеза ООН

США пригласили заседание Совета безопасности ООН в ближайшее время, чтобы обсудить текущий кризис в Венесуэле.

Там не стихают многотысячные протесты, в ходе которых митингующие требуют отстранения от власти нынешнего президента страны – диктатора Николаса Мадуро.

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Европейские лидеры и США поддерживают народ Венесуэлы и также не признают Мадуро легитимным президентом страны. Однако, они поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который недавно объявил себя президентом страны.

Соединенные Штаты пригласили собрать заседание Совета безопасности ООН по этому вопросу уже завтра, 26 января, в 9 утра.

The United States has officially requested an open meeting of the UN Security Council for Saturday at 9am to discuss the ongoing crisis in Venezuela. — US Mission to the UN (@USUN) 24 січня 2019 р.



Что происходит в Венесуэле:

Митингующие в Венесуэле на многотысячном протесте пытаются свергнуть диктатора Николаса Мадуро. Он был во главе страны последние 5 лет и снова объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.

Между тем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, после чего президент США Дональд Трамп заявил, что признает его как "временного президента". Также свою поддержку лидеру оппозиции выразили Канада, Колумбия, Парагвай, Бразилия, Чили и Перу.

В ходе столкновений с полицией во время протестов уже погибли по меньшей мере 16 человек.

Украина поддерживает граждан Венесуэлы в их позиции, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинства в Украине.

А вот Владимир Путин выразил свою поддержку Николасу Мадуро, которого и хотят сбросить венесуэльцы. Об этом президент РФ заявил в телефонном разговоре с венесуэльским диктатором.

Смотрите видео о протестах в Венесуэле: