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      Переворот в Венесуэле лидер оппозиции назвал вероятные сроки перевыборов президента

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      Протесты в Венесуэле
      Протесты в Венесуэле / Getty images

      Досрочные выборы президента в Венесуэле могут состояться в течение 6, а то и 9 месяцев. Провести их нужно как можно быстрее.

      Об этом заявил лидер оппозиции, который на днях провозгласил себя временным президентом страны, Хуан Гуайдо, передает ntn24.

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      24 канал сообщал, что самопровозглашенного народного президента поддержал глава Белого дома Дональд Трамп и генеральный секретарь Организации американских государств. А вот действующего президента-диктатора поддерживают лидеры РФ и Беларуси.

      Венесуела лідер опозиції Хуан Гуайдо президент протести
      Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо

      Так, по словам Гуайдо выборы должны проводиться в кратчайшие сроки. В то же время политик выступил за оздоровление венесуэльской избирательной системы.

      Мы говорим о шести-девяти месяцах, может, меньше, но как можно быстрее,
      – заявил он о проведении досрочных президентских выборов.

      Также Гуайдо добавил, что пока не готов к проведению переговоров с властью, так как та "пытается выиграть время, как делала уже много раз".

      Однако ранее оппозиционный лидер не исключал возможность амнистии для действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его кабинета. Он пояснил, что амнистия возможна для всех, кто готов стать на сторону Конституции, чтобы восстановить порядок".

      Протесты в Венесуэле: смотрите видео

      Что происходит в Венесуэле:

      •  В Венесуэле протестующие 23 января вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.
      •  Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Свою поддержку оппозиционному лидеру, кроме американских властей, также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили.
      •  В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 26 человек.
      •  Правоохранители Венесуэлы задержали также около полутысячи демонстрантов.
      •  Украина выразила свою поддержку гражданам Венесуэлы, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинства в Украине.

      Теги: Новости политики Протесты Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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