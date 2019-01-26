Переворот в Венесуэле лидер оппозиции назвал вероятные сроки перевыборов президента

Досрочные выборы президента в Венесуэле могут состояться в течение 6, а то и 9 месяцев. Провести их нужно как можно быстрее.

Об этом заявил лидер оппозиции, который на днях провозгласил себя временным президентом страны, Хуан Гуайдо, передает ntn24.

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24 канал сообщал, что самопровозглашенного народного президента поддержал глава Белого дома Дональд Трамп и генеральный секретарь Организации американских государств. А вот действующего президента-диктатора поддерживают лидеры РФ и Беларуси.



Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо

Так, по словам Гуайдо выборы должны проводиться в кратчайшие сроки. В то же время политик выступил за оздоровление венесуэльской избирательной системы.

Мы говорим о шести-девяти месяцах, может, меньше, но как можно быстрее,

– заявил он о проведении досрочных президентских выборов.

Также Гуайдо добавил, что пока не готов к проведению переговоров с властью, так как та "пытается выиграть время, как делала уже много раз".

Однако ранее оппозиционный лидер не исключал возможность амнистии для действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его кабинета. Он пояснил, что амнистия возможна для всех, кто готов стать на сторону Конституции, чтобы восстановить порядок".

Протесты в Венесуэле: смотрите видео

Что происходит в Венесуэле:

• В Венесуэле протестующие 23 января вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.

• Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Свою поддержку оппозиционному лидеру, кроме американских властей, также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили.

• В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 26 человек.

• Правоохранители Венесуэлы задержали также около полутысячи демонстрантов.

• Украина выразила свою поддержку гражданам Венесуэлы, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинства в Украине.