Гуайдо розповів про переговори з військовими з метою відсторонення Мадуро
Спікер опозиційного парламенту Венесуели Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом, заявив, що опозиція веде переговори з військовими і чиновниками для відсторонення від влади Ніколаса Мадуро.
Про це повідомило видання Washington Post.
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Гуайдо наголосив, що всі переговори проходять таємно.
Ми ведемо переговори з посадовими особами, цивільними та військовими. Це дуже делікатна тема, пов'язана з особистою безпекою. Ми проводимо з ними зустрічі, але не привертаючи уваги,
– заявив опозиційний лідер.
Хуан Гуайдо закликав своїх прихильників вийти на вулиці 30 січня та 2 лютого. За його словами, мета акцій – боротьба за отримання гуманітарної допомоги, боротьба з узурпацією і за свободу прав людини.
Що відбувається у Венесуелі:
- У Венесуелі протестувальники 23 січня вийшли на багатотисячний мітинг із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років та оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році.
- Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Одразу після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". Свою підтримку опозиційному лідеру також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу і Чилі.
- В ході протестів та сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 26 людей.
- Україна висловила свою підтримку громадянам Венесуели, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.
Дивіться відео про протести у Венесуелі: