Гуайдо розповів про переговори з військовими з метою відсторонення Мадуро

Спікер опозиційного парламенту Венесуели Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом, заявив, що опозиція веде переговори з військовими і чиновниками для відсторонення від влади Ніколаса Мадуро.

Про це повідомило видання Washington Post.

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Гуайдо наголосив, що всі переговори проходять таємно.

Ми ведемо переговори з посадовими особами, цивільними та військовими. Це дуже делікатна тема, пов'язана з особистою безпекою. Ми проводимо з ними зустрічі, але не привертаючи уваги,

– заявив опозиційний лідер.

Хуан Гуайдо закликав своїх прихильників вийти на вулиці 30 січня та 2 лютого. За його словами, мета акцій – боротьба за отримання гуманітарної допомоги, боротьба з узурпацією і за свободу прав людини.

Що відбувається у Венесуелі:

Дивіться відео про протести у Венесуелі: