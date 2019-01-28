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      Гуайдо розповів про переговори з військовими з метою відсторонення Мадуро

      45 Читать новость на русском
      Хуан Гуайдо
      Хуан Гуайдо / Фото з відкритих джерел

      Спікер опозиційного парламенту Венесуели Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом, заявив, що опозиція веде переговори з військовими і чиновниками для відсторонення від влади Ніколаса Мадуро.

      Про це повідомило видання Washington Post.

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      Гуайдо наголосив, що всі переговори проходять таємно.

      Ми ведемо переговори з посадовими особами, цивільними та військовими. Це дуже делікатна тема, пов'язана з особистою безпекою. Ми проводимо з ними зустрічі, але не привертаючи уваги,
      – заявив опозиційний лідер.

      Хуан Гуайдо закликав своїх прихильників вийти на вулиці 30 січня та 2 лютого. За його словами, мета акцій – боротьба за отримання гуманітарної допомоги, боротьба з узурпацією і за свободу прав людини.

      Що відбувається у Венесуелі:

      Дивіться відео про протести у Венесуелі:

       

      Теги: Новини політики Венесуела
      Джерело: 24 Канал
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